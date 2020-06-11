Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Уряд дав зелене світло е-резидентству.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 18:47
Уряд дав зелене світло е-резидентству
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дав зелене світло е-резидентству.
Додано: Чет 25 чер, 2020 18:47
Хочешь победить? Придумывай свои правила которые будут выгодны только тебе.
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