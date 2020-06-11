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Уряд дав зелене
світло е-резидентству

Уряд дав зелене світло е-резидентству
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:47

Уряд дав зелене світло е-резидентству

Пропонуємо до обговорення:
Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Уряд дав зелене світло е-резидентству.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:47

Хочешь победить? Придумывай свои правила которые будут выгодны только тебе.
alex7gk
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