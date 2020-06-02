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У КМДА нагадали про допомогу
малому та середньому...

У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:50

У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому...

Пропонуємо до обговорення:
На фінансово-кредитну підтримку в міському бюджеті у 2020 році місто виділило 7 млн грн.

Дивися повний текст У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому бізнесу під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:50

О помощи? Не отобрали бизнес и то хорошо.
p_a_l
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