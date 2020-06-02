На фінансово-кредитну підтримку в міському бюджеті у 2020 році місто виділило 7 млн грн.
Дивися повний текст У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому бізнесу під час карантину.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:50
У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому...
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Дивися повний текст У КМДА нагадали про допомогу малому та середньому бізнесу під час карантину.
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