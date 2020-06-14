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Ставки за вкладами вперше
знизилися до однознакових...

Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:59

Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше за часів незалежності стали надавати однознакові відсоткові ставки за вкладами.

Дивися повний текст Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових показників – НБУ.
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