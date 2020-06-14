В Україні вперше за часів незалежності стали надавати однознакові відсоткові ставки за вкладами.
Дивися повний текст Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових показників – НБУ.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:59
Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових показників – НБУ.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:32
Re: Ставки за вкладами вперше знизилися до однознакових...
А по кредитам??? Тото и оно что остались теже. И эта увеличившаяся дельта идет на прокорм жадным банкирским рожам. Предправлению новую яхту а зампреду новый ламборжини.
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