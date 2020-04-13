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МАУ в липні відновить
міжнародні рейси та розширить...

МАУ в липні відновить міжнародні рейси та розширить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30

МАУ в липні відновить міжнародні рейси та розширить...

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує у липні відновити міжнародні рейси. Також компанія має намір розширити перелік міжнародних напрямків.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30

Врут, твари.

Буквально вчера отменили рейсы Берлин-Киев и обратно. В середине и конце августа соответственно. И вишенка на торте - написано, "в связи с большим количеством звонков мы отключаем все каналы связи".
Это просто какое-то днище.
qay
 
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