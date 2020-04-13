|
|
МАУ в липні відновить міжнародні рейси та розширить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує у липні відновити міжнародні рейси. Також компанія має намір розширити перелік міжнародних напрямків.
Дивися повний текст МАУ в липні відновить міжнародні рейси та розширить маршрут польотів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88966
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:30
Врут, твари.
Буквально вчера отменили рейсы Берлин-Киев и обратно. В середине и конце августа соответственно. И вишенка на торте - написано, "в связи с большим количеством звонков мы отключаем все каналы связи".
Это просто какое-то днище.
-
qay
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 07.07.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор