За останні два тижні кількість безробітних не збільшується.
Дивися повний текст У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:37
У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:37
Неужели всех кого хотели выгнать уже выгнали ? Не верю. Многие бизнесы еще надеются, что ситуация улучшится и пока полностью не сворачивают свою деятельность.
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