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У Кабміні заявили про
закінчення зростання безробіття

У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:37

У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття

Пропонуємо до обговорення:
За останні два тижні кількість безробітних не збільшується.

Дивися повний текст У Кабміні заявили про закінчення зростання безробіття.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:37

Неужели всех кого хотели выгнать уже выгнали ? Не верю. Многие бизнесы еще надеются, что ситуация улучшится и пока полностью не сворачивают свою деятельность.
ssnet
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