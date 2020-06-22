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Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив рішення, відповідно до якого з дивідендів НАК "Нафтогаз України" перерахують до спеціального фонду державного бюджету на 50,9 млн грн більше, ніж планувалося.
Дивися повний текст Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50 мільйонів більше
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:28
Ждите повышения цены на газ и транспортировку.Что бы нафтогаз отдал деньги со своих дивидендов,не смешите пересичных.
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