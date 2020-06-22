RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз зобов’язали
віддавати до бюджету на 50...

Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:28

Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив рішення, відповідно до якого з дивідендів НАК "Нафтогаз України" перерахують до спеціального фонду державного бюджету на 50,9 млн грн більше, ніж планувалося.

Дивися повний текст Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50 мільйонів більше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:28

Ждите повышения цены на газ и транспортировку.Что бы нафтогаз отдал деньги со своих дивидендов,не смешите пересичных.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продавати і здавати житло можуть зобов'язати виключно... 1, 2, 3
R2 » Вів 23 чер, 2020 11:34
20 2214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 20:06
t_anet15081
«Нафтогаз» зібрався поставляти українцям електроенергію... 1, 2
R2 » Пон 22 чер, 2020 12:09
13 752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 12:39
komplexltd
"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень
R2 » Вів 23 чер, 2020 00:31
2 282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 07:45
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.