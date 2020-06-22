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Вибух на Позняках: Зеленський вручив сертифікати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири 12 родинам, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку в Києві, що стався 21 червня.
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R2
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:01
какой жалкий пиар
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redmax11
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:21
redmax11
Для вас піар, а для людей квартири.
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Rainbow
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