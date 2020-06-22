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Вибух на Позняках: Зеленський вручив сертифікати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири 12 родинам, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку в Києві, що стався 21 червня.
Дивися повний текст Вибух на Позняках: Зеленський вручив сертифікати на квартири 12 родинам, які втратили житло
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R2
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:01
какой жалкий пиар
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redmax11
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:21
redmax11
Для вас піар, а для людей квартири.
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Rainbow
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:58
Це як? Сам купив і подарував?
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bobo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:12
Отличный пиар за деньги налогоплательщиков.
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eduard_k
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:38
Устали жить в хруще? Нада новая квартира? Выход есть!
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lauder7
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:14
Знаете, когда теряешь единственную квартиру и осознаешь, что ты теперь бомж, т.к. купить быстро новую нет возможности, - получение новой квартиры от государства это просто луч света.
А пиарится кто-то на этом или нет - это уже не важно.
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:16
Rainbow написав:redmax11
Для вас піар, а для людей квартири.
Надеюсь люди не забудут уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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