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Відпустку збільшать, але дозволять
звільняти за бажанням...

Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:39

Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...

Пропонуємо до обговорення:
Українці будуть відпочивати на 4 дні в році більше.

Дивися повний текст Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням начальника: чого чекати українцям від нового КЗпП.
R2
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