Українці будуть відпочивати на 4 дні в році більше.
Дивися повний текст Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням начальника: чого чекати українцям від нового КЗпП.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:39
Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням начальника: чого чекати українцям від нового КЗпП.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:11
Собственно, инициатива работодателя=по собственному, в этом смысле ничего не изменилось, просто отпускать станет легче)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:23
То есть причин для увольнения уже нет. Просто увольняю кого хочу и сколько хочу. Беременных, пенсионеров, инвалидов.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:32
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:39
У клоунов так принято, не нравиться пошел вон.
Хотя за что боролись на то и напоролись, это такой подарочек от власти всем украинцам.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:34
О люблю такие зрады. Вне зависимости от формы собственности компании, отпуска, больничного, возраста, цвета глаз, степени хитрости. Утром принял на работу. В обед уволил. Процесс увольнения, как и приема на работу, должен быть простым и веселым. Если работнику не нравиться работа, он увольняется. Если работодателю не нравилься работник, он его увольняет. Симметрия.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:23
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