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Відпустку збільшать, але дозволять
звільняти за бажанням...

Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:39

Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...

Пропонуємо до обговорення:
Українці будуть відпочивати на 4 дні в році більше.

Дивися повний текст Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням начальника: чого чекати українцям від нового КЗпП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:11

Собственно, инициатива работодателя=по собственному, в этом смысле ничего не изменилось, просто отпускать станет легче)
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:23

То есть причин для увольнения уже нет. Просто увольняю кого хочу и сколько хочу. Беременных, пенсионеров, инвалидов.
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:32

  alex7gk написав:То есть причин для увольнения уже нет. Просто увольняю кого хочу и сколько хочу. Беременных, пенсионеров, инвалидов.

Работодателя тоже можно понять: если единственное "преимущество" работника -- "пенсионое удостоверение" -- почему бы не взять другого, более продуктивного?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:39

У клоунов так принято, не нравиться пошел вон.
Хотя за что боролись на то и напоролись, это такой подарочек от власти всем украинцам.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:34

О люблю такие зрады. Вне зависимости от формы собственности компании, отпуска, больничного, возраста, цвета глаз, степени хитрости. Утром принял на работу. В обед уволил. Процесс увольнения, как и приема на работу, должен быть простым и веселым. Если работнику не нравиться работа, он увольняется. Если работодателю не нравилься работник, он его увольняет. Симметрия.
lauder7
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10

Твари
klipanet043
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:18

  klipanet043 написав:Твари

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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:23

  amorroma_amorroma написав:У клоунов так принято, не нравиться пошел вон.
Хотя за что боролись на то и напоролись, это такой подарочек от власти всем украинцам.

А что вы хотели? Совок давно закончился. Причем здесь клоуны - если по факту в частных конторах такая система уже много лет?
di2gard
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