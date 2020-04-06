RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відпустку збільшать, але дозволять
звільняти за бажанням...

Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:07

Саме цього нам не вистачало, тепер у нас є все!!!
bobo
 
Повідомлень: 236
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:58

  di2gard написав:
  amorroma_amorroma написав:У клоунов так принято, не нравиться пошел вон.
Хотя за что боролись на то и напоролись, это такой подарочек от власти всем украинцам.

А что вы хотели? Совок давно закончился. Причем здесь клоуны - если по факту в частных конторах такая система уже много лет?

Закончился не только совок, началась резервация где ты, не имеешь прав. Ты негр.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 03.11.08
Подякував: 719 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:06

От і соціалісти мамкині повилазили
Кожному, кому не подобається нововведення пропоную створити декілька робочих місць, найняти людей, платити їм гроші і не мати змоги їх звільнити, в разі їхньої низької ефективності і тд, стати заручником своїх власних неугодних вам працівників
Востаннє редагувалось x-evier в П'ят 26 чер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
x-evier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 06.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:09

  ruvex написав:началась резервация где ты, не имеешь прав
Вы, однако, ошибаетесь. Реальность настоящего такова, что многие трудоспособные уехали из страны и хорошие работники в дефиците. Так что если бизнес стабильный, а работник добросовестный и ответственный, то никаких проблем не будет.

Но что делать с тем, кто не соблюдает трудовую дисциплину, халтурит, ленится, но прикрывает свою пятую точку трудовым законодательством и просто взять и уволить его - проблема?
Grover
 
Повідомлень: 43
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:26

Re: Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням

Равноправие должно быть дву-сторонним, если работнику дозволено уволиться по своему желанию, то и работодатель должен иметь право уволить по своему. В самых развитых странах так принято, это повышает конкурентноспособность компании и качество ее продукта. Мы вот в своей компании следовали нашему социалистическому трудовому кодексу, да еще платили все налоги, и довели ее сначала до бесприбыльности, а потом к ней пропал интерес, работает сама на себя, на зарплаты и налоги, что привело к ее постепенному сокращению и добровольному увольнению уже 3/4 людей. Бывало выясняется и вычисляется кто-то крадет на протяжении длительного времени, и недостача исчисляется десятками тысяч, а ты не можешь уволить, если нет прямых доказательств, максимум недостачу повесить на весь коллектив, но тогда обидишь невиновных. Если работник наглый, уволить просто так не можешь, подаст в суд, и потом выплатишь зарплату за год, приходится еще и договариваться. Если не наглый, то увольняется сам, но без штрафов, понимает свою защищенность законодательством. Еще лет 10 назад хотели камеры повесить, но у нас бухгалтера еще те коммунисты, нельзя по закону без согласия коллектива. По камерам может что уже изменилось, но интерес уже пропал, довольствуемся другим пассивным доходом. У нас такие законы, в т. ч. отраслевые заморочки, что если им честно следовать, всякий интерес пропадает заниматься активным бизнесом.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 08.09.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням,...
R2 » Чет 23 кві, 2020 20:07
6 750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 19:16
_hunter
Відпустку без збереження зарплати пропонують...
R2 » Вів 14 кві, 2020 16:58
2 984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 10:30
bklochok
Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади
R2 » Пон 06 кві, 2020 20:16
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 20:16
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.