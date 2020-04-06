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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:58
Закончился не только совок, началась резервация где ты, не имеешь прав. Ты негр.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:06
От і соціалісти мамкині повилазили
Кожному, кому не подобається нововведення пропоную створити декілька робочих місць, найняти людей, платити їм гроші і не мати змоги їх звільнити, в разі їхньої низької ефективності і тд, стати заручником своїх власних неугодних вам працівників
Востаннє редагувалось x-evier в П'ят 26 чер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:09
Вы, однако, ошибаетесь. Реальность настоящего такова, что многие трудоспособные уехали из страны и хорошие работники в дефиците. Так что если бизнес стабильный, а работник добросовестный и ответственный, то никаких проблем не будет.
Но что делать с тем, кто не соблюдает трудовую дисциплину, халтурит, ленится, но прикрывает свою пятую точку трудовым законодательством и просто взять и уволить его - проблема?
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:26
Re: Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням
Равноправие должно быть дву-сторонним, если работнику дозволено уволиться по своему желанию, то и работодатель должен иметь право уволить по своему. В самых развитых странах так принято, это повышает конкурентноспособность компании и качество ее продукта. Мы вот в своей компании следовали нашему социалистическому трудовому кодексу, да еще платили все налоги, и довели ее сначала до бесприбыльности, а потом к ней пропал интерес, работает сама на себя, на зарплаты и налоги, что привело к ее постепенному сокращению и добровольному увольнению уже 3/4 людей. Бывало выясняется и вычисляется кто-то крадет на протяжении длительного времени, и недостача исчисляется десятками тысяч, а ты не можешь уволить, если нет прямых доказательств, максимум недостачу повесить на весь коллектив, но тогда обидишь невиновных. Если работник наглый, уволить просто так не можешь, подаст в суд, и потом выплатишь зарплату за год, приходится еще и договариваться. Если не наглый, то увольняется сам, но без штрафов, понимает свою защищенность законодательством. Еще лет 10 назад хотели камеры повесить, но у нас бухгалтера еще те коммунисты, нельзя по закону без согласия коллектива. По камерам может что уже изменилось, но интерес уже пропал, довольствуемся другим пассивным доходом. У нас такие законы, в т. ч. отраслевые заморочки, что если им честно следовать, всякий интерес пропадает заниматься активным бизнесом.
Додано: Суб 27 чер, 2020 03:16
Если можно увольнять работника без основания - зачем вообще нужен этот Трудовой кодекс. Сейчас трудовые отношения хоть как-то регулируются законодательно и работник знает свои права и обязанности, а по новому ТК получается так: не раздвинула ноги - увольнение, косо посмотрела - увольнение, опоздала - увольнение, заняла место на парковке - увольнение и т.д. Какое же это равноправие, это рабовладельческий строй.
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