Відпустку збільшать, але дозволять звільняти за бажанням...

Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:26

Равноправие должно быть дву-сторонним, если работнику дозволено уволиться по своему желанию, то и работодатель должен иметь право уволить по своему. В самых развитых странах так принято, это повышает конкурентноспособность компании и качество ее продукта. Мы вот в своей компании следовали нашему социалистическому трудовому кодексу, да еще платили все налоги, и довели ее сначала до бесприбыльности, а потом к ней пропал интерес, работает сама на себя, на зарплаты и налоги, что привело к ее постепенному сокращению и добровольному увольнению уже 3/4 людей. Бывало выясняется и вычисляется кто-то крадет на протяжении длительного времени, и недостача исчисляется десятками тысяч, а ты не можешь уволить, если нет прямых доказательств, максимум недостачу повесить на весь коллектив, но тогда обидишь невиновных. Если работник наглый, уволить просто так не можешь, подаст в суд, и потом выплатишь зарплату за год, приходится еще и договариваться. Если не наглый, то увольняется сам, но без штрафов, понимает свою защищенность законодательством. Еще лет 10 назад хотели камеры повесить, но у нас бухгалтера еще те коммунисты, нельзя по закону без согласия коллектива. По камерам может что уже изменилось, но интерес уже пропал, довольствуемся другим пассивным доходом. У нас такие законы, в т. ч. отраслевые заморочки, что если им честно следовать, всякий интерес пропадает заниматься активным бизнесом.