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"Північний потік-2": Німеччина
розглядає можливість...

"Північний потік-2": Німеччина розглядає можливість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13

"Північний потік-2": Німеччина розглядає можливість...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на додаткові санкції США.

Дивися повний текст \"Північний потік-2\": Німеччина розглядає можливість відповідних санкцій проти США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13

При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:23

  mvi написав:При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))

Так оно так и будет. Германия одной ж о п о й хочет сидеть на двух стульях. Богатая страна, а спонсировать НАТО нет желания.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:46

Молотов-Ріббентроп 2
dimmon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

надеюсь я попкорн купил не зря
lauder7
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