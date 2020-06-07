Уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на додаткові санкції США.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
"Північний потік-2": Німеччина розглядає можливість...
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Дивися повний текст \"Північний потік-2\": Німеччина розглядає можливість відповідних санкцій проти США.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:23
Так оно так и будет. Германия одной ж о п о й хочет сидеть на двух стульях. Богатая страна, а спонсировать НАТО нет желания.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:45
Это нужно было им сказать после окончания войны. А то за зря Европу разделили. И Германию в целом. Нужно было всю под совок отдать.
Катались бы до сих пор на тарантачках.
Зе-Чмо
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