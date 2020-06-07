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"Північний потік-2": Німеччина розглядає можливість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на додаткові санкції США.
Дивися повний текст \"Північний потік-2\": Німеччина розглядає можливість відповідних санкцій проти США
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))
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mvi
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:23
mvi написав:
При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))
Так оно так и будет. Германия одной ж о п о й хочет сидеть на двух стульях. Богатая страна, а спонсировать НАТО нет желания.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:46
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dimmon
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20
надеюсь я попкорн купил не зря
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:45
finuser382 написав: p_a_l написав: mvi написав:
При прочтении заголовка, сразу появилась мысль, что Трамп выведет войска с территории Германии ... где-то за поребриком слюну пустило одно х..ло))
Так оно так и будет. Германия одной ж о п о й хочет сидеть на двух стульях. Богатая страна, а спонсировать НАТО нет желания.
А зачем немцам финансировать, что им не надо? Немцам никто, кроме США не угрожает.
Это нужно было им сказать после окончания войны. А то за зря Европу разделили. И Германию в целом. Нужно было всю под совок отдать.
Катались бы до сих пор на тарантачках.
Зе-Чмо
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Додано: Суб 27 чер, 2020 09:30
По словам немецких официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.
четкое и лаконичное обоснование.
штаты должны привыкать к тому,что их будут посылать.
а еще и китай укажет им их место.
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