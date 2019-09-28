Київміськбуд ввів у експлуатацію житлові комплекси Сонячна рів'єра, Новомостицький та перші дві секції ЖК Пектораль
Дивися повний текст Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси, які не зміг добудувати Укрбуд.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:30
Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,...
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Дивися повний текст Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси, які не зміг добудувати Укрбуд.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:57
Re: Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,.
2,2
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:31
Да там нужно было только бумаги от гаска получить. Строительные работы и благоустройство закончил сам Укрбуд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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