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Київміськбуд ввів у експлуатацію
три житлові комплекси,...

Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:30

Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,...

Пропонуємо до обговорення:
Київміськбуд ввів у експлуатацію житлові комплекси Сонячна рів'єра, Новомостицький та перші дві секції ЖК Пектораль

Дивися повний текст Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси, які не зміг добудувати Укрбуд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:24

Так три или два с половиной ?
vipkiev122
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:57

Re: Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси,.

2,2
pavel_kyev
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Київміськбуд ввів у експлуатацію житлові комплекси Сонячна рів'єра, Новомостицький та перші дві секції ЖК Пектораль

Дивися повний текст Київміськбуд ввів у експлуатацію три житлові комплекси, які не зміг добудувати Укрбуд.

Да там нужно было только бумаги от гаска получить. Строительные работы и благоустройство закончил сам Укрбуд
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shapo
 
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