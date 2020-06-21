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Україна проживе червень і липень в карантинних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі і сьогодні почали сприймати це як частину життя. Україна поки дотримується тактики адаптивного карантину.
Дивися повний текст Україна проживе червень і липень в карантинних обмеженнях, - Шмигаль
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R2
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:41
Шмыга как всегда неподражаем!
Спасибо , и добро пожаловать в карантин второй волны.
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amorroma_amorroma
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:14
amorroma_amorroma написав:
Шмыга как всегда неподражаем!
Очередной любитель покритиковать. И, да, - в большинстве случаев правительство этого заслуживает. Но вот только не сейчас. Какой у них есть выбор? Только пытаться балансировать между карантином и голодом...
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Grover
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:24
Могу предположить,когда закончится карантин.На первый же день после выборов,осенью.Тем,кто считает,что правительство заботится о здоровье народа,познакомьтесь с законопроектом,где половина короновирусного фонда идёт на строительство дорог.Всем всё понятно?
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Scotch
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Додано: Суб 27 чер, 2020 06:56
Grover написав:
Только пытаться балансировать между карантином и голодом...
Ух ты, ещё кто-то верит в фейковую пандемию. А может ещё не все закупленные маски, перчатки, антисептик и тд. не распродали. Бабло вложили, а народ покупать перестал, совсем нюх потерял, ничего не боится.
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Попаданец
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