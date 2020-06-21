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Україна проживе червень і
липень в карантинних...

Україна проживе червень і липень в карантинних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:41

Україна проживе червень і липень в карантинних...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі і сьогодні почали сприймати це як частину життя. Україна поки дотримується тактики адаптивного карантину.

Дивися повний текст Україна проживе червень і липень в карантинних обмеженнях, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:41

Шмыга как всегда неподражаем!
Спасибо , и добро пожаловать в карантин второй волны.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:14

  amorroma_amorroma написав:Шмыга как всегда неподражаем!
Очередной любитель покритиковать. И, да, - в большинстве случаев правительство этого заслуживает. Но вот только не сейчас. Какой у них есть выбор? Только пытаться балансировать между карантином и голодом...
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:24

Могу предположить,когда закончится карантин.На первый же день после выборов,осенью.Тем,кто считает,что правительство заботится о здоровье народа,познакомьтесь с законопроектом,где половина короновирусного фонда идёт на строительство дорог.Всем всё понятно?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:13

Виробники масок і тестів дякують уряду за цю можливість.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:16

  Grover написав:
  amorroma_amorroma написав:Шмыга как всегда неподражаем!
Очередной любитель покритиковать. И, да, - в большинстве случаев правительство этого заслуживает. Но вот только не сейчас. Какой у них есть выбор? Только пытаться балансировать между карантином и голодом...

Игнорируйте: это бот-генератор бессмысленных сообщений -- можно прямо сейчас добавить в "черный список" -- вообще ничего не потеряете.
_hunter
 
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