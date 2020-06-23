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"Преференцій не буде": Шмигаль
відповів бізнесу, який...

"Преференцій не буде": Шмигаль відповів бізнесу, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:55

"Преференцій не буде": Шмигаль відповів бізнесу, який...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не планує зменшувати фіскальне навантаження на фонд оплати праці.

Дивися повний текст \"Преференцій не буде\": Шмигаль відповів бізнесу, який просить про податкові послаблення.
R2
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