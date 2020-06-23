Кабмін не планує зменшувати фіскальне навантаження на фонд оплати праці.
Дивися повний текст \"Преференцій не буде\": Шмигаль відповів бізнесу, який просить про податкові послаблення.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:55
"Преференцій не буде": Шмигаль відповів бізнесу, який...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Преференцій не буде\": Шмигаль відповів бізнесу, який просить про податкові послаблення.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:41
потому что Пенсионный фонд сегодня имеет также большой кассовый разрыв
Сверялся недавно. Средства не списывают. Уже за пять месяцев накопилось, а должно каждый квартал списываться.
По Единому налогу тоже самое, переплата за несколько месяцев. Т.е. не списали.
Определенно что то мутят.
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