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Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок, що до контролю за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні залучені Нацполіця і Служба безпеки, тож «усі будуть зважені, але не всі щасливі».
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57
Там,где задействована полиция будет только коррупционный результат.Есть специальная дорожная служба,транспортная инспекция.Зачем полиция?Решать вопросы?
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