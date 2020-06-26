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Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок, що до контролю за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні залучені Нацполіця і Служба безпеки, тож «усі будуть зважені, але не всі щасливі».
Дивися повний текст Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але не всі щасливі
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R2
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57
Там,где задействована полиция будет только коррупционный результат.Есть специальная дорожная служба,транспортная инспекция.Зачем полиция?Решать вопросы?
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:41
Несчатсливые будуть давать на лапу и ехать дальше? В чьих карманах будет накапиваться компенсация за разбитые дороги?
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eduard_k
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:16
Скоро пешеходов в весе тоже будут взвешивать и штрафы тулить. Асфальт нынче такой что уже и под кроссовками чувствуется что плывет.
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p_a_l
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:26
sena_2008atp написав:
Есть специальная дорожная служба,транспортная инспекция.Зачем полиция?
Кто, согласно ПДД, имеет полномочия останавливать ТС для взвешивания?
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Grover
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40
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yama
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