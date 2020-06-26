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Зеленський - водіям вантажівок:
Усі будуть зважені, але...

Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57

Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок, що до контролю за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні залучені Нацполіця і Служба безпеки, тож «усі будуть зважені, але не всі щасливі».

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:57

Там,где задействована полиция будет только коррупционный результат.Есть специальная дорожная служба,транспортная инспекция.Зачем полиция?Решать вопросы?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:41

Несчатсливые будуть давать на лапу и ехать дальше? В чьих карманах будет накапиваться компенсация за разбитые дороги?
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:26

  sena_2008atp написав:Есть специальная дорожная служба,транспортная инспекция.Зачем полиция?
Кто, согласно ПДД, имеет полномочия останавливать ТС для взвешивания?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40

Re: Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B2%D1%96
Зважені та щасливі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:44

Скоро зерновози підуть, якщо не припиняти перевантаження, то доріг до осені не стане
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:05

p_a_l Ограничения имеют место быть и они есть во всех странах. Если грузовик может разгоняться до 200 км/ч это не значит, что требования скоростного режима нужно менять так как он может ездить быстрее чем разрешено ;) Привели бы нормы скажем европейских стран и нашей, тогда ваши слова имели бы вес. А так ... космические корабли бороздят ... :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:05

Эти м.даки на зерновозах чтобы заработать три копейки, гробят дороги на миллионы.

Наказание для них очень мягкое, где ездят фуры дорога уничтожается в г.вно.

Только у нас в Херсонской области дороги сделали, только начал кайфовать при езде, если этих гадов не наказывать(причем жестко), дорог не станет.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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