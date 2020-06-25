На цей момент вже використано майже 30 тис. куб м металургійних шлаків.
Дивися повний текст В Україні почали будувати автодороги зі шлаку.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:13
В Україні почали будувати автодороги зі шлаку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали будувати автодороги зі шлаку.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:13
Хм, прогресс... До этого из г..на и веток мостили.... А тут из ШЛАКА!... Перемога!
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