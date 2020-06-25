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В Україні почали будувати
автодороги зі шлаку

В Україні почали будувати автодороги зі шлаку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:13

В Україні почали будувати автодороги зі шлаку

Пропонуємо до обговорення:
На цей момент вже використано майже 30 тис. куб м металургійних шлаків.

Дивися повний текст В Україні почали будувати автодороги зі шлаку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:13

Хм, прогресс... До этого из г..на и веток мостили.... А тут из ШЛАКА!... Перемога!
svetoch-10
 
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