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МВФ пояснив песимістичний прогноз ВВП України на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:40
Пропонуємо до обговорення:
Прогноз падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2020 році на 8,2%.
Дивися повний текст МВФ пояснив песимістичний прогноз ВВП України на 2020 рік
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