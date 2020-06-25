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МВФ пояснив песимістичний
прогноз ВВП України на 2020 рік

МВФ пояснив песимістичний прогноз ВВП України на 2020 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:40

МВФ пояснив песимістичний прогноз ВВП України на 2020 рік

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2020 році на 8,2%.

Дивися повний текст МВФ пояснив песимістичний прогноз ВВП України на 2020 рік.
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