Об этом сообщает "Офіс протидії рейдерству" на странице в FACEBOOK.
Дивися повний текст Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37
Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37
Не верю ни одному слову.Показуха.Может,лучше убрать лазейки в системе для рейдерства,а не реагировать после?Не способны на это?Будем бороться...
|