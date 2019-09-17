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Реєстрація прав на нерухомість:
посилено захист від рейдерів

Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37

Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщает "Офіс протидії рейдерству" на странице в FACEBOOK.

Дивися повний текст Реєстрація прав на нерухомість: посилено захист від рейдерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37

Не верю ни одному слову.Показуха.Может,лучше убрать лазейки в системе для рейдерства,а не реагировать после?Не способны на это?Будем бороться...
Scotch
 
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