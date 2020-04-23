Рейдерство в Україні процвітає щонайменше останні 10 років.
Дивися повний текст Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в Україні жертвою рейдерів.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44
Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в...
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Дивися повний текст Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в Україні жертвою рейдерів.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44
Для того всё и делалось,чтобы рейдерсво было возможно.Это и есть наши реформы.Что тут непонятно?Нельзя было убрать дры в системе?Такой цели не было.
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