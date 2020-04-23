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Стартапи, фермери, будівельники:
хто найчастіше стає в...

Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44

Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в...

Пропонуємо до обговорення:
Рейдерство в Україні процвітає щонайменше останні 10 років.

Дивися повний текст Стартапи, фермери, будівельники: хто найчастіше стає в Україні жертвою рейдерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44

Для того всё и делалось,чтобы рейдерсво было возможно.Это и есть наши реформы.Что тут непонятно?Нельзя было убрать дры в системе?Такой цели не было.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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