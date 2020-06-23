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Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:46
Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах.
Дивися повний текст Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах - законопроєкт
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:47
Разрешить превышение и ввести штрафы.
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