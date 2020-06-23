В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах.
Дивися повний текст Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах - законопроєкт.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:46
Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах - законопроєкт.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:06
У слуг клоуна все решения почему-то черезжопные.
Почему не поднять сами ограничения скорости вместо того чтобы в админкодексе вводить запутанные нормы на какой дороге какое превышение ненаказуемо?
Я по территории Катовице несся со скоростью 130 км/ч. Не потому что нарушитель, а потому что даже не влазя в польские ПДД польские дорожные чиновники решили эту проблему простой установкой знака на участке где такая скорость никому не мешала, а наоборот была полезна.
Пока слуги здорового гражданина просто берут и меняют ПДД или ставят знаки, слуги курящего клоуна лепят какоу-то говно в админкодексе.
Mind the gap.
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