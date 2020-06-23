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Депутати пропонують дозволити
перевищення швидкості на...

Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:46

Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Дивися повний текст Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:47

Разрешить превышение и ввести штрафы.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Дивися повний текст Депутати пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах - законопроєкт.

У слуг клоуна все решения почему-то черезжопные.

Почему не поднять сами ограничения скорости вместо того чтобы в админкодексе вводить запутанные нормы на какой дороге какое превышение ненаказуемо?

Я по территории Катовице несся со скоростью 130 км/ч. Не потому что нарушитель, а потому что даже не влазя в польские ПДД польские дорожные чиновники решили эту проблему простой установкой знака на участке где такая скорость никому не мешала, а наоборот была полезна.

Пока слуги здорового гражданина просто берут и меняют ПДД или ставят знаки, слуги курящего клоуна лепят какоу-то говно в админкодексе.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:47

Они там все болеют или через одного ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25

В Германии на дорогах между федеративными землями допуск до 150 км\ч, при этом дорожное покрытие идеальное. Сделайте такие же дороги и ограничения, а потом вводите евроштрафы. Народу жрать нечего, а они его евроштрафами облагают и камеры тыцают на каждом столбе.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:10

  agcsc написав:В Германии на дорогах между федеративными землями допуск до 150 км\ч, при этом дорожное покрытие идеальное. Сделайте такие же дороги и ограничения, а потом вводите евроштрафы. Народу жрать нечего, а они его евроштрафами облагают и камеры тыцают на каждом столбе.

Т.е. по хорошей дороге вам нарушать будет сложнее, чем по убитой? Или как?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:06

очередной маразм...
Тракторист
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