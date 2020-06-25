Національний банк починає приймати звернення населення щодо роботи небанківських фінансових установ.
Дивися повний текст Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:29
Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови
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Дивися повний текст Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови.
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