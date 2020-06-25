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Нацбанк почав приймати скарги
українців на фінустанови

Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:29

Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк починає приймати звернення населення щодо роботи небанківських фінансових установ.

Дивися повний текст Нацбанк почав приймати скарги українців на фінустанови.
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