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Ілон Маск показав нові деталі космічного корабля для...
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Засновник SpaceX Ілон Маск розкрив нові деталі космічного корабля Starship, який його компанія будує для того, щоб доставляти вантажі і людей на Місяць і Марс.
Дивися повний текст Ілон Маск показав нові деталі космічного корабля для польотів на Марс
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:36
Илон Маск, Илон Маск.
Главный инженер из нашего Житомира, а не Илон Маск.
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