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Ілон Маск показав нові деталі
космічного корабля для...

Ілон Маск показав нові деталі космічного корабля для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:36

Ілон Маск показав нові деталі космічного корабля для...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник SpaceX Ілон Маск розкрив нові деталі космічного корабля Starship, який його компанія будує для того, щоб доставляти вантажі і людей на Місяць і Марс.

Дивися повний текст Ілон Маск показав нові деталі космічного корабля для польотів на Марс.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:36

Илон Маск, Илон Маск.
Главный инженер из нашего Житомира, а не Илон Маск.
p_a_l
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