Команда популярного відеосервісу YouTube розповіла про нову експериментальну послугу активовано, яка зараз почала тестуватися.
Дивися повний текст YouTube тестує спрощений запис коротких відео.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:50
YouTube тестує спрощений запис коротких відео
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Дивися повний текст YouTube тестує спрощений запис коротких відео.
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