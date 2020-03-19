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YouTube тестує спрощений
запис коротких відео

YouTube тестує спрощений запис коротких відео
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:50

YouTube тестує спрощений запис коротких відео

Пропонуємо до обговорення:
Команда популярного відеосервісу YouTube розповіла про нову експериментальну послугу активовано, яка зараз почала тестуватися.

Дивися повний текст YouTube тестує спрощений запис коротких відео.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:50

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vlad8598
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