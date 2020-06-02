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Які продукти найбільше
подорожчали в травні

Які продукти найбільше подорожчали в травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58

Які продукти найбільше подорожчали в травні

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих цін (ІСЦ) в столиці у травні становив 100,5%. У цілому по Україні ІСЦ склав 100,3%.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58

Эта статистика из космоса?В каком виде транспорта подешевел проезд???Только подорожал.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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