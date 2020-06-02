Індекс споживчих цін (ІСЦ) в столиці у травні становив 100,5%. У цілому по Україні ІСЦ склав 100,3%.
Дивися повний текст Які продукти найбільше подорожчали в травні.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58
Які продукти найбільше подорожчали в травні
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Дивися повний текст Які продукти найбільше подорожчали в травні.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:58
Эта статистика из космоса?В каком виде транспорта подешевел проезд???Только подорожал.
Додано: Суб 27 чер, 2020 11:59
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 18,9%.
А чтобы подешевело на 50 %, поставщики газа должны будут Украине еще и доплачивать.
Это нас считают тупыми.
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