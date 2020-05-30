Сьогодні бізнесу важливо розширюватися і виходити за межі країни, особливо це стосується цифрових платежів і платіжних сервісів.
Дивися повний текст Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 чер, 2020 11:52
Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer.
Додано: Суб 27 чер, 2020 17:38
Реклама Payoneer шикарна!
Сколько стоить разместить такую рекламную статью?
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:18
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:47
"Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer"? На сегодняшний день ответ очевиден- пользователь получает замороженный счет и потерянные деньги.
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:56
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:15
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:25
а понятно.
там конечно не понятно - может разберутся и разморозят. Это же Бриты!
А так конечно обидно, что нужно теперь ждать.
Ну долгое времмя многим же удавалось экономить 5%побору, около 1000/мес на пенсов, и ещё 100 грн банкстерам.
З,Ы,
может будет рост ФОПов? и процветание?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|