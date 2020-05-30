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Що отримує користувач при
реєстрації аккаунта в Payoneer

Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:52

Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні бізнесу важливо розширюватися і виходити за межі країни, особливо це стосується цифрових платежів і платіжних сервісів.

Дивися повний текст Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer.
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Дуже актуальна стаття на даний момент!
wotrmia
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:38

Реклама Payoneer шикарна!
Сколько стоить разместить такую рекламную статью?
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:18

  hazanovich_alexey написав:Реклама Payoneer шикарна!
Сколько стоить разместить такую рекламную статью?

Намного меньше, чем их попадалово с Wirecard
phantom_systems
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тютю ваш payoneer!
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:47

"Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer"? На сегодняшний день ответ очевиден- пользователь получает замороженный счет и потерянные деньги.
ASDF
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:56

а шо происходит?
чего такой ажиотаж?
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uaprofi
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  uaprofi написав:а шо происходит?
чего такой ажиотаж?


Пайонер заблокований. Іноземну пресу треба читати.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:15

  uaprofi написав:а шо происходит?
чего такой ажиотаж?

https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-rabotaet-pochemu/amp/?__twitter_impression=true
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:25

  ruvex написав:
  uaprofi написав:а шо происходит?
чего такой ажиотаж?

https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-rabotaet-pochemu/amp/?__twitter_impression=true


а понятно.
там конечно не понятно - может разберутся и разморозят. Это же Бриты!
А так конечно обидно, что нужно теперь ждать.
Ну долгое времмя многим же удавалось экономить 5%побору, около 1000/мес на пенсов, и ещё 100 грн банкстерам.
З,Ы,
может будет рост ФОПов? и процветание?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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