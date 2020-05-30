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Що отримує користувач при
реєстрації аккаунта в Payoneer

Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:38

  uaprofi написав:
  ruvex написав:
  uaprofi написав:а шо происходит?
чего такой ажиотаж?

https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-rabotaet-pochemu/amp/?__twitter_impression=true


а понятно.
там конечно не понятно - может разберутся и разморозят. Это же Бриты!

https://dou.ua/forums/topic/30898/
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 05:35

Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:

"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма:
"Important update regarding your Payoneer card
As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card.
In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation.
We will keep you updated and appreciate your patience".".
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 05:57

  Forum написав:Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:

"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма:
"Important update regarding your Payoneer card
As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card.
In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation.
We will keep you updated and appreciate your patience".".

Вы бы хоть гуглтрэнслэйтом перевели этот текст. Ни о чём они не договорились и вообще никто с ними не собирается договариваться. Они в этом деле третья сторона с нолевой ответственностью. Попаданцы сами открывали карточные счета в Wirecard, их никто не заставлял. FCA будет полгода разбираться, потом вслед за Wirecard AG обанкротят её британскую дочку и всех в очередь за ликвидационными выплатами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 06:45

  phantom_systems написав:
  Forum написав:Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:

"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма:
"Important update regarding your Payoneer card
As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card.
In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation.
We will keep you updated and appreciate your patience".".

Вы бы хоть гуглтрэнслэйтом перевели этот текст. Ни о чём они не договорились и вообще никто с ними не собирается договариваться. Они в этом деле третья сторона с нолевой ответственностью. Попаданцы сами открывали карточные счета в Wirecard, их никто не заставлял. FCA будет полгода разбираться, потом вслед за Wirecard AG обанкротят её британскую дочку и всех в очередь за ликвидационными выплатами.

Нет, ну всё же понятно русским языком написано английскими буквами- "Достигнут прогресс в отмене замораживания". Не "Возможно будет достигнут прогресс в отмене замораживания", не "Скорее всего в ближайшем будущем будет достигнут прогресс в отмене замораживания", не даже "Мы уверены, что практически достигнут прогресс в отмене замораживания". Короче говоря, как только деньги вернуться на счет аккаунта, я сразу отпишусь- чесс слово! :D
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 07:24

Re: Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer

  Forum написав:"Достигнут прогресс в отмене замораживания"

із розряду "світовий пролетаріат озабочез проявами дикого капіталізму та висловлює рішуче НІ"

а толку? :)

2) цікаво інше - куди підуть мільйони підпільних ФОП-чиків оптимізаторів після кідка пайоніром
(с) свято місто пусто не буває
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:18

  greenozon написав:
  Forum написав:"Достигнут прогресс в отмене замораживания"

із розряду "світовий пролетаріат озабочез проявами дикого капіталізму та висловлює рішуче НІ"

а толку? :)

2) цікаво інше - куди підуть мільйони підпільних ФОП-чиків оптимізаторів після кідка пайоніром
(с) свято місто пусто не буває

Да что там гадать! Если всё будет не так как обещают сейчас, то все дружною толпою ринутся на Paxum. Больше толковых вариантов на сегодняшний день нет. Обслуживание стоит всего $44.95 в год. Paxum- это всемирная туса ХХХ ресурсов : ))
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