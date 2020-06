Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer

Додано: Нед 28 чер, 2020 05:35

Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:



"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма:

"Important update regarding your Payoneer card

As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card.

In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation.

We will keep you updated and appreciate your patience".".