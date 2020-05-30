Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer

с 2021г. в Польше налог на прибыль компаний будет 0%. Критерии: выручка до 50 млн зл (около 11 млн евро) в год, минимум 3 сотрудника и учредители - физлица. Облагаться будут только выведенные дивиденды. Причина - в приоритете это занятость населения и рост зарплат, что уже нашло отражение в господдержке компаний на сумму более 10% ВВП. Новый налоговый стимул может активизировать ещё и приток бизнесменов из других стран, тем более что вид на жительство на основании бизнеса в Польше получить не так уж и сложно - ежемесячная прибыль компании должна быть выше чем средняя зарплата в воеводстве (области), грубо это 1,5 тыс долл в мес. В комментариях ссылки на статьи с более подробной информацией