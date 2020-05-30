Що отримує користувач при реєстрації аккаунта в Payoneer
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Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:
"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма: "Important update regarding your Payoneer card As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card. In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation. We will keep you updated and appreciate your patience".".
Forum написав:Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:
"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма: "Important update regarding your Payoneer card As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card. In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation. We will keep you updated and appreciate your patience".".
Вы бы хоть гуглтрэнслэйтом перевели этот текст. Ни о чём они не договорились и вообще никто с ними не собирается договариваться. Они в этом деле третья сторона с нолевой ответственностью. Попаданцы сами открывали карточные счета в Wirecard, их никто не заставлял. FCA будет полгода разбираться, потом вслед за Wirecard AG обанкротят её британскую дочку и всех в очередь за ликвидационными выплатами.
Forum написав:Всё уже нормуль! Сейчас скопирую своё сообщения с центральной ветки форума:
"Пришло письмо с Payoneer. Они договорились о разморозке счетов, все деньги будут переведены на аккаунты, а оттуда можно смело выводить хоть на банковский счет, хоть прямо на карту. Я уже Приватовскую гривневую прикрепил к аккаунту Payoneer (Выводить можно от 50$ и выше), жду возврата средств. И собственно оригинальный текст письма: "Important update regarding your Payoneer card As you may have heard, Wirecard AG unexpectedly filed for insolvency. As a result, the Financial Conduct Authority (FCA) temporarily froze all card activity. Progress is being made to lift the freeze soon, which will allow you to access the funds on your Payoneer card. In the meantime, all incoming payments will be loaded onto your Payoneer currency balance where they’ll be safe and accessible. We are taking urgent steps to resolve this situation. We will keep you updated and appreciate your patience".".
Вы бы хоть гуглтрэнслэйтом перевели этот текст. Ни о чём они не договорились и вообще никто с ними не собирается договариваться. Они в этом деле третья сторона с нолевой ответственностью. Попаданцы сами открывали карточные счета в Wirecard, их никто не заставлял. FCA будет полгода разбираться, потом вслед за Wirecard AG обанкротят её британскую дочку и всех в очередь за ликвидационными выплатами.
Нет, ну всё же понятно русским языком написано английскими буквами- "Достигнут прогресс в отмене замораживания". Не "Возможно будет достигнут прогресс в отмене замораживания", не "Скорее всего в ближайшем будущем будет достигнут прогресс в отмене замораживания", не даже "Мы уверены, что практически достигнут прогресс в отмене замораживания". Короче говоря, как только деньги вернуться на счет аккаунта, я сразу отпишусь- чесс слово!
Forum написав:"Достигнут прогресс в отмене замораживания"
із розряду "світовий пролетаріат озабочез проявами дикого капіталізму та висловлює рішуче НІ"
а толку?
2) цікаво інше - куди підуть мільйони підпільних ФОП-чиків оптимізаторів після кідка пайоніром (с) свято місто пусто не буває
Да что там гадать! Если всё будет не так как обещают сейчас, то все дружною толпою ринутся на Paxum. Больше толковых вариантов на сегодняшний день нет. Обслуживание стоит всего $44.95 в год. Paxum- это всемирная туса ХХХ ресурсов : ))
До недавно, была такая платежка Епейментс, тоже под FCA(говно-регулятор), заморозили 11го февраля, обещают вернуть деньги почти пол года,и до сих пор все ждут, и не факт что дождутся, это далеко не первые случаи, когда платежки не возвращали средства!
с 2021г. в Польше налог на прибыль компаний будет 0%. Критерии: выручка до 50 млн зл (около 11 млн евро) в год, минимум 3 сотрудника и учредители - физлица. Облагаться будут только выведенные дивиденды. Причина - в приоритете это занятость населения и рост зарплат, что уже нашло отражение в господдержке компаний на сумму более 10% ВВП. Новый налоговый стимул может активизировать ещё и приток бизнесменов из других стран, тем более что вид на жительство на основании бизнеса в Польше получить не так уж и сложно - ежемесячная прибыль компании должна быть выше чем средняя зарплата в воеводстве (области), грубо это 1,5 тыс долл в мес. В комментариях ссылки на статьи с более подробной информацией
с 2021г. в Польше налог на прибыль компаний будет 0%. Критерии: выручка до 50 млн зл (около 11 млн евро) в год, минимум 3 сотрудника и учредители - физлица. Облагаться будут только выведенные дивиденды. Причина - в приоритете это занятость населения и рост зарплат, что уже нашло отражение в господдержке компаний на сумму более 10% ВВП. Новый налоговый стимул может активизировать ещё и приток бизнесменов из других стран, тем более что вид на жительство на основании бизнеса в Польше получить не так уж и сложно - ежемесячная прибыль компании должна быть выше чем средняя зарплата в воеводстве (области), грубо это 1,5 тыс долл в мес. В комментариях ссылки на статьи с более подробной информацией