До кінця карантину діятимуть спеціальні умови на оплату комунальних послуг.
Дивися повний текст Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи чекають на боржників за комуналку.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:41
Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи...
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Дивися повний текст Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи чекають на боржників за комуналку.
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:41
Есть суд есть двс есть даже частные исполнители зачем что то еще фантазировать в конечном итоге всеравно без суда никак
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