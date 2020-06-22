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Штрафи та заборона виїжджати
за кордон: які сюрпризи...

Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:41

Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця карантину діятимуть спеціальні умови на оплату комунальних послуг.

Дивися повний текст Штрафи та заборона виїжджати за кордон: які сюрпризи чекають на боржників за комуналку.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:41

Есть суд есть двс есть даже частные исполнители зачем что то еще фантазировать в конечном итоге всеравно без суда никак
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