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Чому дешевий долар
не вигідний Україні

Чому дешевий долар не вигідний Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:30

Чому дешевий долар не вигідний Україні

Пропонуємо до обговорення:
До осені долар дорожчати не буде. На користь гривні працюють кілька мільярдів доларів, які Україна отримала від МВФ.

Дивися повний текст Чому дешевий долар не вигідний Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:30

>>>Поэтому цены не растут, а гривна не девальвирует”, – объясняет экономист.

Економіст в магазини ходить?
ricardo
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