До осені долар дорожчати не буде. На користь гривні працюють кілька мільярдів доларів, які Україна отримала від МВФ.
Дивися повний текст Чому дешевий долар не вигідний Україні.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:30
Чому дешевий долар не вигідний Україні
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Дивися повний текст Чому дешевий долар не вигідний Україні.
Додано: Суб 27 чер, 2020 19:30
>>>Поэтому цены не растут, а гривна не девальвирует”, – объясняет экономист.
Економіст в магазини ходить?
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:16
Цены всё равно растут, потому что логистические процессы нарушены из-за эпидемии, импорт обходится существенно дороже, да и внутренние товары тоже не дешевеют.
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:58
Дешевый доллар так не выгоден, что аж по $2млрд. сливали на интервенции весной, что-бы ненароком курс не вырос : )
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:04
цены растут, потому что растут затраты на доставку и производство. А затраты растут потому что приходится больше тратить на поддержку низкого курса доллара. В результате цены сильно растут, зато курс доллара низкий. Правда это никому кроме спекулянтов не выгодно.
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