|
|
|
П’ять українських міст потрапили до європейського...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 чер, 2020 21:02
Пропонуємо до обговорення:
П’ять українських міст, а саме Львів, Харків, Київ, Дніпро та Одеса, потрапили до рейтингу міст Європи, що є найбільш сприятливими для ведення бізнесу, увійшовши до категорії “Економічний потенціал”.
Дивися повний текст П’ять українських міст потрапили до європейського рейтингу за економічним потенціалом для бізнесу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88986
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 27 чер, 2020 21:02
"огласите весь список, пожалуйста", - в списке наверно 1000 городов?
-
censerus
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 02.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|