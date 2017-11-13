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П’ять українських міст
потрапили до європейського...

П’ять українських міст потрапили до європейського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:02

П’ять українських міст потрапили до європейського...

Пропонуємо до обговорення:
П’ять українських міст, а саме Львів, Харків, Київ, Дніпро та Одеса, потрапили до рейтингу міст Європи, що є найбільш сприятливими для ведення бізнесу, увійшовши до категорії “Економічний потенціал”.

Дивися повний текст П’ять українських міст потрапили до європейського рейтингу за економічним потенціалом для бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:02

"огласите весь список, пожалуйста", - в списке наверно 1000 городов?
censerus
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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