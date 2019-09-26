Maserati планує оснащувати свої автомобілі двигуном власної розробки. Йдеться про новий твін-турбо двигун V6 потужністю 542 к.с., який замінить 3,0 л мотор V8 від Ferrari.
Дивися повний текст Maserati відмовився від двигуна Ferrari.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:51
Maserati відмовився від двигуна Ferrari
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Дивися повний текст Maserati відмовився від двигуна Ferrari.
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:51
Зачем так форсировать мотор? Чтобы ресурс был поменьше и следующая покупка побыстрее?
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